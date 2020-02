Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie können Sterne aus den Überresten explodierter Sterne entstehen, wenn diese doch ihren Brennstoff schon verbraucht haben? Neue Sterne entstehen natürlich nicht nur aus den Überresten ehemaliger Sterne. Vielmehr reichert das Material, das etwa bei Supernova-Explosionen ins All geschleudert wird, Wolken aus Gas mit schwereren Elementen an. Aus diesen Wolken, die natürlich überwiegend aus unverbrauchtem Material bestehen, bilden sich dann neue Sterne. Je älter Sterne sind, desto weniger schwerere Elemente konnten sich zuvor in ihrer Entstehungswolke ansammeln, weshalbcder Anteil schwerer Elemente auch ein Hinweis auf das Alter eines Sterns ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.