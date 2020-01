Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Für welche Finsternis ist ein Vollmond erforderlich? Die Frage kann man auch einfach selbst beantworten, indem man sich einmal vor Augen führt, wie Sonnen- und Mondfinsternisse entstehen: Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde, die Mondscheibe verdunkelt also die Sonne. Der Mond wird zu diesem Zeitpunkt - von der Erde aus betrachtet - "von hinten" angestrahlt, die der Erde zugewandte Seite ist nicht beleuchtet. Es ist also Neumond. Bei einer Mondfinsternis schiebt sich die Erde zwischen Mond und Sonne. Damit dies möglich ist, müssen Mond, Erde und Sonne auf einer Linie liegen und die Sonne dem Mond praktisch gegenüber stehen. Die von der Erde sichtbare Seite des Mondes wird also vollständig beleuchtet. Es ist Vollmond. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.