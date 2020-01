Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es von Europa aus mit bloßem Auge sichtbare Sterne, die bewiesenermaßen Planeten besitzen? Ja, da gibt es sogar einige. Der hellste Stern am Himmel, der einen Planeten besitzt, ist beispielsweise der Stern Pollux in den Zwillingen. Er ist Teil des Wintersechsecks und von Mitteleuropa aus gut zu sehen. Im Jahr 2006 hat man um Pollux einen Planeten, Pollux b, entdeckt, der später den Namen Thestias bekommen hat. Es dürfte sich um einen Gasriesen mit mindestens der doppelten Masse von Jupiter handeln, der seinen Zentralstern in 1,61 Jahren umrundet. Gut zu finden ist auch Beta Cancri im Sternbild Krebs: Der Stern wird von einem sehr massereichen Planeten in rund 600 Tagen umrundet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.