Wie genau sind astronomische Entfernungsbestimmungen mit Standardkerzen? Vergleichsweise genau ist natürlich nur die Messung der Parallaxe eines Sterns und die daraus bestimmte Entfernung. Nur hat dieses Verfahren seine Grenzen, da die Parallaxen irgendwann so klein werden, dass sie sich auch mit modernen Teleskopen nicht mehr messen lassen. Man setzt daher für größere Entfernungen auf sogenannte Standardkerzen. Dabei handelt es sich um Objekte, deren tatsächliche Helligkeit man zu kennen glaubt. So lässt sich die Entfernung von ihnen zu uns berechnen, indem man die beobachtete Helligkeit mit ihrer wirklichen Helligkeit vergleicht. Die Verwendung solcher Standardkerzen birgt natürlich Unsicherheiten, da man bestimmte Annahmen über die entfernten Objekte macht, die natürlich nicht unbedingt zutreffen müssen. Und man muss sicherstellen, dass unser Blick auf die Objekte frei ist und ihr Licht nicht durch Gaswolken und Nebel getrübt wird. Die Unsicherheit, die bei Entfernungsbestimmungen im professionellen Bereich auch immer angegeben wird, nimmt daher mit der Entfernung von uns in der Regel immer weiter zu, hängt aber sehr von den konkreten Beobachtungsumständen ab. Und natürlich versucht die Forschung ihre "Standardkerzen" auch immer besser zu verstehen.