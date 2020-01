Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man schon ausrechnen, wann die Sonne sich ausdehnt und menschliches Lebens auf der Erde nicht mehr möglich ist? Das hängt natürlich von verschiedenen Annahmen ab, als gesichert allerdings gilt, dass die Erde schon lange vor der Roten-Riesen-Phase unserer Sonne (die in rund 5,5 Milliarden Jahren beginnt) ein sehr unwohnlicher Ort werden wird. Die Leuchtkraft unseres Zentralsterns nimmt nämlich ganz allmählich zu. Über wenige Jahrhunderte oder auch Jahrtausende ist davon praktisch nichts zu merken, doch in rund 500 Millionen Jahren sollte es auf der Erde so warm geworden sein, dass die uns vertrauten Prozesse, die für den Erhalt der lebenswichtigen Umweltbedingungen nötig sind, nicht mehr so ohne Weiteres funktionieren. In rund einer Milliarde Jahren könnte dann sogar schon sämtliches Oberflächenwasser verdampft sein. Die genauen Zahlen hängen natürlich immer vom jeweiligen Modell und verschiedenen Annahmen ab. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.