Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird New Horizons noch an einem weiteren Objekt vorüberfliegen? Nach dem Vorüberflug an Pluto und dem Kuipergürtel-Objekt 2014 MU69 (offizieller Name inzwischen: Arrokoth) ist die Sonde noch mit der Übertragung von Daten des Vorüberflugs zur Erde beschäftigt. Ob es ein weiteres Ziel geben wird, das New Horizons aus der Nähe untersuchen kann, steht noch nicht fest. Das Team selbst schreibt dazu, dass dies möglich wäre, wenn sich ein entsprechendes Objekt finden sollte, das die Sonde mit den noch vorhandenen Treibstoffvorräten auch erreichen kann. Finanziert ist die Mission noch bis kommendes Jahr, doch dann muss eine Entscheidung der NASA fallen. Neben der Datenübertragung beobachtet New Horizons aktuell auch andere Kuipergürtel-Objekte aus der Ferne - eine Aufgabe, die die Sonde auch weiterhin übernehmen könnte, da alle ihre Instrumente noch einwandfrei funktionieren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.