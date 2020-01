Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Der Stern Castor ist ein Sechsfach-System. Könnte er trotzdem Planeten besitzen? Der Stern Castor ist eine Seltenheit: Er scheint tatsächlich aus sechs Komponenten zu bestehen: Bei Castor A und Castor B, die sich umkreisen, handelt es sich selbst auch um enge Doppelsterne. Zudem wird dieses System in weitem Abstand noch von Castor C umrundet, der auch ein enger Doppelstern ist. In engen Doppelsternsystemen kann man sich nur schwer vorstellen, dass hier Planeten entstehen können. Allerdings könnten Planeten sich natürlich auf Bahnen bilden, die beide Sterne eine Doppelsternsystems umlaufen. Dabei darf natürlich dann kein anderer Stern stören - ob hier die Entfernung von Castor A zu Castor B schon ausreichend sein könnte, ist zumindest fraglich. Bessere Chancen für eine solche Konstellation hätte da Castor C. Lange Zeit hielt man allerdings Planeten in Mehrfachsystemen für nahezu ausgeschlossen, bis man dann immer mehr dieser Systeme entdeckte, die offenbar Planeten besitzen. Man sollte also nie nie sagen... Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.