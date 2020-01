Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passierte nach dem Rückflug vom Mond mit dem Versorgungsmodul und der Mondlandefähre der Apollo-Kapsel? Die Mondlandefähre wurde, zumindest bei einem "normalen" Missionsablauf, gar nicht mit zur Erde zurückgenommen und schon im Mondorbit wieder abgetrennt, so dass diese schließlich auf dem Mond einschlug. Das Versorgungsmodul wurde kurz vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre abgetrennt und verglühte in der Erdatmosphäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.