Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Bis zu welcher Entfernung kann man Sterne am Nachthimmel sehen? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, da es natürlich immer darauf ankommt, wie man an den Nachthimmel blickt. Mit bloßem Auge etwa lassen sich maximal Sterne bis zu einer bestimmten Helligkeit (etwa 6. Größenklasse) sehen, obwohl auch dies wieder vom eigenen Sehvermögen und der Himmelsqualität am jeweiligen Beobachtungsort abhängt. Mit bloßem Auge kann man aber grundsätzlich nur Sterne erkennen, die sich in unserer Milchstraße befinden und in der Regel auch nur solche, die maximal einige tausend Lichtjahre von uns entfernt sind - und diese müssen dann schon ungewöhnlich hell sein. Eine Ausnahme sind hier natürlich Supernova-Explosionen, die über sehr viel größere Entfernungen sichtbar sein können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.