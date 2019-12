Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es möglich, dass der Mond auf die Erde fällt? Nein, das lässt sich ausschließen. Aktuell entfernt sich der Mond ja von der Erde und sollte dies auch noch so lange tun, bis sich die Sonne zum Roten Riesenstern aufbläht und dabei vermutlich Erde und Mond verschluckt. Und selbst wenn sich der Abstand des Mondes aus irgendeinem Grund irgendwann wieder kontinuierlich verringern sollte, wird er nicht einfach auf die Erde prallen: Ab einem gewissen Abstand werden die Anziehungskräfte der Erde auf ihn so groß und unregelmäßig, dass er zerbricht und sich ein Ring aus Trümmerteilen bildet. Die Erde würde dann also einen Ring bekommen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.