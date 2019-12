Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Starten Sojus-Raketen auch vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana? Ja, die russischen Sojus-Trägerraketen starten auch von Kourou aus. Der erste Start erfolgte im Oktober 2011. Zum Einsatz kommt hier eine spezielle Variante der Sojus-2, die beispielsweise an die Klimabedingungen an diesem tropischen Startplatz angepasst wurde. Die Komponenten werden per Schiff nach Kourou geliefert. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.