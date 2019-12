Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange bleibt ein Astronaut im Durchschnitt auf der ISS? In der Regel sind die Mitglieder der Expedition-Besatzungen der Internationalen Raumstation ISS etwa ein halbes Jahr an Bord der Raumstation. In Ausnahmefällen kann es auch längere Aufenthalte geben (bis zu einem Jahr) oder nur kurze Besuche von wenigen Tagen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.