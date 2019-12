Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Duschen Astronauten auf der ISS und putzen sich normal die Zähne? Das Zähneputzen funktioniert ganz ähnlich wie auf der Erde, allerdings spülen die Astronautinnen und Astronauten den Mund nicht wie auf der Erde mit Wasser aus und spucken das Wasser in ein Waschbecken, sondern sie schlucken es entweder herunter oder spucken es in ein Handtuch. Duschen im eigentlichen Sinne gibt es auf der Internationalen Raumstation nicht. Man nutzt vielmehr nur kleine Mengen an Wasser und feuchte Tücher, um sich zu reinigen. Als Haarwaschmittel nutzt man Shampoo, das praktisch ohne Nachspülen auskommt. Die italienische ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti hat ein kurzes Video von der ISS gedreht, in dem sie das ISS-Badezimmer vorstellt. Es ist bei Youtube zu sehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.