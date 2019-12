Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort An welchem Datum ist die Erde am schnellsten bzw. am langsamsten? Die Geschwindigkeit der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne ändert sich ständig. Nach Keplers zweitem Gesetz überstreicht ein von der Sonne zum Planeten gezogener "Fahrstrahl" in gleichen Zeiten gleich große Flächen. Ist die Erde also näher an der Sonne, bewegt sie sich schneller. Den sonnennächsten Punkt erreicht sie Anfang Januar, ist hier also am schnellsten auf ihrer Bahn. Den sonnenfernsten Punkt wiederum durchläuft sie Anfang Juli. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.