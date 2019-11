Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist ein Filament? Als Filamente werden ganz verschiedene Objekte in der Astronomie bezeichnet, die allerdings eine Gemeinsamkeit haben: Es handelt sich um langgezogenen, fadenförmige Strukturen. Diese können sich etwa in Nebeln befinden, können Teile des großräumigen kosmischen Netzes sein, das unser Universum durchzieht und an dessen Knotenpunkte sich die großen Galaxienhaufen befinden oder auch nur Plasma-Filamente auf der Oberfläche der Sonne. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.