Wird das Universum durch seine zunehmende Expansion immer dunkler? Das ist durchaus wahrscheinlich - zumindest nach den aktuellen kosmologischen Modellen: Zwar werden wir wohl die Galaxien in unserer unmittelbaren Nachbarschaft noch sehr lange Zeit sehen können (zumindest, solange darin Sterne leuchten), doch ein Blick in weiter entfernte Regionen könnte eines Tages unmöglich werden, weil das Licht dieser Galaxien soweit ins Rote verschoben ist, dass sie für uns nicht mehr zu entdecken sind. Das passiert vergleichsweise früh für den sichtbaren Bereich des Lichts, setzt sich aber auch für andere Wellenlängenbereiche fort, so dass wir in vielen Milliarden bis Billionen Jahren gar keinen Zugang mehr zu diesen entfernten Galaxien haben werden.