Anders als die ISS besitzt das Weltraumteleskop Hubble keinen Antrieb. Warum stürzt es nicht ab? Die Internationale Raumstation ISS umkreist die Erde in einer Höhe von rund 400 Kilometern. Durch die Reibung mit der Restatmosphäre nimmt ihre Bahnhöhe pro Tag um rund 50 bis 100 Meter ab. Deswegen wird die Station mithilfe angedockter Raumschiffe regelmäßig beschleunigt und ihre Bahn damit angehoben. Das Weltraumteleskop Hubble verfügt über keinen eigenen Antrieb und wurde auch seit über zehn Jahren nicht mehr von einem Raumschiff besucht. Es umkreist die Erde in einer Bahnhöhe von etwas mehr als 550 Kilometern. Bei einigen Wartungsmissionen wurde die Bahnhöhe des Teleskops auch angehoben, allerdings nimmt diese in dieser Höhe langsamer ab als auf dem Orbit der ISS. Aktuell geht man davon aus, dass das Teleskop wohl noch mindestens etwa zehn Jahre die Erde umkreisen kann, bevor es in der Erdatmosphäre verglüht. Da Hubble aber kaum vollständig verglühen würde, hat man bei der letzten Wartungsmission eine spezielle Halterung angebracht, um das Teleskop mithilfe eines Satelliten gezielt zum Absturz bringen zu können.