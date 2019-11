Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat TESS mehr Potential als Kepler? Die Zielsetzung der Mission des Weltraumteleskops TESS unterscheidet sich deutlich von der des Weltraumteleskops Kepler. Zwar nutzen bzw. nutzten beide Teleskope die Transitmethode, um nach extrasolaren Planeten zu fahnden, Kepler betrachtete aber ständig einen kleinen Bereich am Himmel, während TESS praktisch den gesamten Himmel erfassen soll, sich dabei aber auf die hellen und uns nähergelegenen Sterne konzentriert. Man hofft so Systeme zu finden, die mit kommenden Missionen dann gründlicher untersucht werden können. TESS ist also vielmehr eine Ergänzung und Fortführung der Kepler-Mission, die uns ja die Vielfalt von extrasolaren Planetensystemen eindrucksvoll vor Augen geführt hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.