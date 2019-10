Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es ausschließlich mit dem Hubble Ultra Deep Field möglich, nach den fernsten Objekten im Universum zu suchen? Das Hubble Ultra Deep Field beschreibt ja zunächst ein Beobachtungsprogramm (und einen Bereich am Himmel), in dem man sehr tief ins All geblickt hat. Vorteil dieser Region ist, dass es hier im Vordergrund kaum Objekte gibt und so der Blick praktisch frei ist. Solche Beobachtungen wären beispielsweise im Band der Milchstraße kaum möglich, hier sieht man vor allem Objekte in unserer Milchstraße. Ansonsten eignen sich natürlich auch andere Bereiche für diese tiefen, also sehr langen Blicke ins All. Das Prinzip ist dabei immer, dass man sehr viel Beobachtungszeit auf einen kleinen Bereich am Himmel konzentriert und so immer mehr Photonen aussammelt wodurch auch sehr lichtschwache Objekte sichtbar werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.