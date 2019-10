Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie wird man Kosmologe? Den Beruf des "Kosmologen" gibt es im praktischen Sinn nicht. Kosmologen sind Astrophysiker, die sich mit Kosmologie, also der großräumigen Entwicklung des Universums beschäftigen. Um dies zu tun, also Kosmologe zu werden, muss man also Physik, Astrophysik oder Astronomie studieren und anschließend eine Doktorarbeit anfertigen, in der man sich bestenfalls schon mit einem kosmologischen Thema befasst. Man sollte allerdings nicht davon ausgehen, dass es einem auch gelingt, eine feste Anstellung in der Wissenschaft zu finden. Es ist also immer gut, einen "Plan B" für diesen Fall zu haben. Viele Astrophysiker finden beispielsweise gut bezahlte Jobs in der Softwareentwicklung. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.