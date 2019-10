Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie konnten die Schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien so groß werden? Wie stellare Schwarze Löcher entstehen, deren Masse einem geringen Vielfachen der Masse unserer Sonne entspricht, glauben Astronomen zu wissen: Sie sind das Ergebnis einer Supernova-Explosion eines massereichen Sterns. Wie die supermassereichen Schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien allerdings entstanden sind, weiß man noch nicht: Das Thema ist ein Gebiet aktiver Forschung und man hofft, durch Weltraumteleskope wie James Webb besser in die Frühphase des Universums blicken zu können, in der sich diese Objekte gebildet haben müssen. Die Ideen reichen von einem Kollaps von Material direkt nach dem Urknall zu ersten Schwarzen Löchern bis zur Entstehung von Schwarzen Löchern aus sehr massereichen Sternen. Diese Schwarzen Löcher müssten dann alle weiteres Material verschlingen, um zu ihrer heutigen Größe zu wachsen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.