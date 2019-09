Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würde im All ein Verwesungsprozess stattfinden können? Das kommt sehr darauf an, wo sich der tote Körper befindet: In einer Raumstation bzw. in einem Raumschiff mit einer Atmosphäre gäbe es praktisch keine Unterschiede zur Erde, solange ausreichend Sauerstoff vorhanden ist. Dies gilt eingeschränkt auch für einen Körper in einem Raumanzug - bis die Bakterien dort absterben. Ohne Schutz würde ein toter Körper im Weltraum allerdings nicht verwesen. Zum einen fehlt den dafür nötigen Bakterien der Sauerstoff, zum anderen würde er - je nach Temperatur - entweder schnell mumifizieren oder aber einfrieren. Zusetzen würden dem toten Körper dann nur die kosmische Strahlung, Mikrometeoriten oder Temperaturschwankungen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.