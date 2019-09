Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie realistisch ist es, dass man als heute 50-Jähriger noch die Ankunft einer Sonde bei Uranus oder Neptun erlebt? Die beiden äußeren Planeten des Sonnensystems wurden bislang nur durch eine der beiden Voyager-Sonden erforscht - und dies nur im Vorüberflug. Der nächste Schritt wäre nun eine Mission, die die Planeten gründlicher erkundet, beispielsweise ein Orbiter. Es gibt bei NASA und ESA tatsächlich Missionsvorschläge in diese Richtung, ohne dass es bislang allerdings konkrete Entscheidungen gibt. Ein Missionsvorschlag für eine Uranus-Mission sähe etwa einen Start in der zweiten Hälfte des kommenden Jahrzehnts und eine Ankunft bei Uranus in den 2040er Jahren vor. Ein heute 50-Jähriger wäre dann zwischen 70 und 80 Jahre alt. Missionen zum Neptun würden sich wohl erst in den 2030er Jahren verwirklichen lassen - hier würde man also bei Ankunft eher zwischen 80 und 90 Jahre alt sein oder gar noch älter. Die Chance die Ankunft einer Sonde bei den äußeren Planeten noch zu erleben, gibt es also für 50-Jährige durchaus - die Raumfahrtagenturen müssen nur eine entsprechende Mission auch durchführen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.