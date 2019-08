Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es angesichts der komplexen Inbetriebnahme-Sequenz des James Webb Space Telescope nicht unwahrscheinlich, dass alles klappt? Das James Webb Space Telescope soll nicht wie das Weltraumteleskop Hubble um die Erde kreisen, sondern am Lagrange-Punkt L2 in rund 1,5 Millionen Kilometern Entfernung positioniert werden. Wartungs- und Reparaturmissionen wie zu Hubble werden also nicht möglich sein. James Webb verfügt über ein riesiges Sonnenschutzschild, das für den Start zusammengefaltet ist und erst im All ausgeklappt wird. Diese und andere Inbetriebnahmesequenzen sind kritisch für den Erfolg der Mission. Dies weiß man bei der NASA und ihren Partnern aber und setzt daher alles daran, die entsprechenden Komponenten und ihre Funktion im Vorfeld zu testen. Pannen kann es dabei natürlich immer geben, aber wären die Experten zu dem Ergebnis gekommen, dass eine erfolgreiche Inbetriebnahmen unwahrscheinlich ist, wären kaum mehrer Milliarden US-Dollar investiert worden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.