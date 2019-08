Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie hoch ist die Temperaturdifferenz von der Erdoberfläche bis zur oberen Troposphäre? In der Tropopause, also der Grenzregion zwischen der Troposphäre und der Stratosphäre, herrschen Temperaturen von im Schnitt -50 Grad Celsius. Von der Erdoberfläche nimmt bis hierher die Temperatur in der Regel ständig ab, etwa um 6 Grad pro Kilometer Höhe. Bei einer angenommenen Temperatur auf der Erdoberfläche von 10 Grad Celsius beträgt die Differenz also 60 Grad. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.