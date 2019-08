Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kommt man darauf, dass unsere Galaxie eine Spiralgalaxie ist? Man hat sie doch noch nie im Ganzen gesehen! Das ist richtig, daher ist es auch gar nicht so leicht gewesen, herauszufinden, dass es sich bei unserer Milchstraße um eine sogenannte Balkenspiralgalaxie handelt. Dazu war insbesondere eine genaue Vermessung der Sterne der Milchstraße erforderlich. Außer ihrer Lage am Himmel benötigt man vor allem die präzise Entfernung der Sterne, um so ein dreidimensionales Bild zu gewinnen, auf dem sich Strukturen abzeichnen. Eine grobe Vorstellung vom Aussehen bekommt man natürlich schon angesichts des Bands der Milchstraße am Himmel, herauszufinden aber, wie die einzelnen Spiralarme aussehen und wo diese genau liegen, ist schon erheblich schwieriger. Aktuelle Astrometriemissionen wie etwa Gaia werden hier noch genauere Daten liefern und so helfen, unsere kosmische Heimat noch genauer zu vermessen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.