Wieso dauerte der Flug der Apollo-Astronauten zum Mond so lange? Die Apollo-Raumschiffe haben die Erde tatsächlich mit einer recht hohen Geschwindigkeit verlassen, mit der man den Erdtrabanten innerhalb von weniger als einem Tag erreicht hätte - wenn man auf dem Weg dorthin denn auch konstant so schnell geflogen wäre. Das war aber nicht der Fall: Nachdem die Triebwerke abgeschaltet waren, hat sich die Geschwindigkeit der Apollo-Kapseln kontinuierlich verringert, schließlich hat ja die Gravitationskraft der Erde weiterhin an dem Raumschiff "gezogen". Die anfängliche Geschwindigkeit war so gewählt, dass die Astronauten den Mond erreichen und mit verhältnismäßig geringem Treibstoffaufwand in eine Umlaufbahn um den Mond einschwenken konnten - wären sie zu schnell gewesen, wären sie einfach am Mond vorübergeflogen. Außerdem hatte man die Bahn zum Mond extra so gewählt, dass eine zusätzliche Sicherheit "eingebaut" war und auch dies erforderte eine vergleichsweise geringe Geschwindigkeit in Mondnähe (und hat etwa den Apollo-13-Astronauten das Leben gerettet): Sollte das Einschwenken in einen Mondorbit nicht gelingen, weil etwa die Triebwerke nicht richtig funktionieren, wäre das Raumschiff durch die Anziehungskraft des Mondes um diesen herum und zurück auf eine Bahn zur Erde gelenkt worden.