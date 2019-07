Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Konnten wir überall auf dem Mond landen oder gab es Einschränkungen? Bei den Apollo-Mondlandungen, zumindest bei den ersten Missionen, versuchte man natürlich eine Landestelle anzufliegen, bei der man glaubte, dass eine möglichst sichere Landung möglich ist. Ein Gebiet mit großen Felsbrocken oder tiefen Gräben in der Nähe wäre da beispielweise weniger geeignet gewesen. Zudem achtete man darauf, dass es - für die Kommunikation - eine freie Sicht zur Erde gab und die Sonne nicht gerade zu hoch am Himmel stand, was zu hohen Temperaturen geführt hätte. Außerdem sollte die Region natürlich auch irgendwie "wissenschaftlich" interessant sein - ein Faktor, der bei den späteren Apollo-Missionen immer wichtiger wurde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.