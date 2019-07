Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man den Stern Sirius auch von der Schweiz aus sehen? Grundsätzlich schon, allerdings ist Sirius für Mitteleuropäer ein Stern des Winterhimmels und ist am besten um die Jahreswende herum zu sehen. Wichtig ist dabei ein möglichst freier Blick nach Süden, denn wirklich hoch über dem Horizont steht Sirius nie. Im Spätsommer wird Sirius am Morgenhimmel sichtbar, im Winter ist der Stern dann praktisch die gesamte Nacht über zu sehen. Im Frühjahr wird er dann bald wieder unsichtbar. Sirius lässt sich mithilfe des bekannten Sternbilds Orion aufspüren: Der Stern steht östlich und unterhalb des Sternbilds Orion - eine Linie durch die drei Gürtelsterne des Orion zeigt in etwa auf Sirius. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.