Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist eine bemannte Mondmission bis 2024 überhaupt realistisch? Präsident Trump will, dass US-Austronauten zum Mond und zum Mars fliegen. Im Rahmen des Artemis-Programms sollen sie bereits im Jahr 2024 zum Erdtrabanten zurückkehren. Unter Raumfahrtexperten gilt dieser Plan als äußerst ambitioniert. Damit eine Rückkehr zum Mond bis 2024 überhaupt in greifbare Nähe rückt, dürfte die NASA sehr schnell sehr viel mehr Geld benötigen. Zudem müsste das Projekt "Rückkehr zum Mond" wohl auch anders gemanagt werden, als es bei der NASA heute üblich ist. Es sind also aus heutiger Sicht durchaus Zweifel angebracht, ob tatsächlich 2024 ein US-Amerikaner wieder seinen Fuß auf die Mondoberfläche setzen wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.