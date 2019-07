Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird sich der Masseverlust der Sonne im Laufe der Zeit in unserem Sonnensystem bemerkbar machen? Ja, das wird er. Unsere Sonne verliert Masse, da sie in ihrem Inneren Wasserstoff in Helium fusioniert und so Energie erzeugt, die dann abgestrahlt wird. Ein winziger Teil ihrer Masse geht also zu jeder Zeit in Form von Energie verloren. Über viele Milliarden Jahre macht auch dieser winzige Teil etwas aus und die Bahnen der Planeten, die von der gravitativen Anziehungskraft der Masse unserer Sonne angezogen und in ihre Bahn gezwungen werden, werden etwas weiter, ihr Abstand von der Sonne nimmt also leicht zu. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.