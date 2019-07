Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte die Sonne sich auch schon früher aufblähen? Unsere Sonne wird sich erst in einigen Milliarden Jahren zum Roten Riesen aufblähen, so gut glaubt man die Entwicklung von Sternen mit einer der Sonne vergleichbaren Masse inzwischen zu kennen. Allerdings wird unsere Sonne schön deutlich eher dafür sorgen, dass das Leben auf der Erde nicht wirklich angenehm bleibt: Ihre Leuchtkraft nimmt nämlich ganz allmählich zu und bereits in unter einer Milliarde Jahren führt dies dazu, dass die Erde zu heiß für flüssiges Wasser sein wird. Dieser Effekt macht sich erst über viele Millionen Jahre bemerkbar. Die gegenwärtig beobachtete Erhöhung der Durchschnittstemperatur innerhalb weniger Jahrzehnte ist nicht durch die Sonne zu erklären. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.