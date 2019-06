Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird jede Masse, z. B. auch ein einfacher Gesteinsbrocken, ab einer bestimmten Größe zum Stern? Nein, damit ein Stern entsteht, bedarf es Brennstoff, also im Falle von Sternen zunächst Wasserstoff, der dann mittels Kernfusion in Helium umgewandelt werden kann. In einem riesigen Gesteinsbrocken könnten solche Fusionsprozesse nicht starten bzw. ablaufen. Masse allein reicht also nicht, es kommt auch darauf an, um was für Masse es sich handelt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.