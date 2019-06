Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Objekte befinden sich noch auf der Bahn von Pluto, so dass er seit 2006 kein Planet mehr ist? Pluto ist seit August 2006 kein Planet mehr, sondern nur noch ein Zwergplanet. Grund ist, dass er eine entscheidende Bedingung für den Planetenstatus, die damals von der Internationalen Astronomische Union festgelegt wurde, nicht erfüllen kann: Pluto ist nicht das dominierende Objekt auf seiner Umlaufbahn, er hat also weitere Objekte in seiner Umgebung nicht durch seine Gravitationswirkung aus dem Weg räumen können. Pluto ist nämlich Teil des Kuipergürtels: In der Region, in der Pluto um die Sonne läuft, kreisen noch zahlreiche andere Objekte um unseren Zentralstern. So war es nicht möglich, Pluto weiterhin als Planet gelten zu lassen. Das gleiche gilt übrigens für den Zwergplaneten Ceres, der im Asteroidengürtel um die Sonne läuft. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.