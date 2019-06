Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Bekommen Sterne in anderen Galaxien auch Namen? Eine eindeutige Benennung von Sternen setzt voraus, dass man diese Sterne tatsächlich beobachten und auch als einzelne Sterne erkennen kann. Das ist bei den allermeisten Sternen in anderen Galaxien nicht der Fall. Und selbst wenn man einzelne Objekte ausmachen kann und es einen Grund für eine Benennung gibt, wird man sich mit einer Katalognummer begnügen. Eine Ausnahme sind explodierende Sterne: Bei der Benennung von Supernovae folgt man einer bestimmten Systematik. Die Bezeichnung besteht aus "SN" und dem Jahr der Entdeckung. Anschließend werden die Objekte alphabetisch durchnummeriert, also SN 2019A wäre die erste Supernova dieses Jahres. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.