Wenn die Sonne aus der Milchstraße geworfen würde, hätte das Auswirkungen auf das Leben auf der Erde? Wenn man annimmt, dass der Prozess des "Hinauswerfens" so vonstatten gehen würde, dass die Bahnen der Planeten und vor allem auch der kleineren Objekte, die um die Sonne kreisen, nicht gestört werden, sollte dies kaum Auswirkungen haben. Eine Störung der Objekte in der Oortschen Wolke hingegen könnte beispielsweise zu einem Bombardement der Erde mit Asteroiden und Kometen führen, was durchaus Folgen für das Leben haben würde. Ansonsten hängt - nach allem, was man weiß - das Leben hauptsächlich von der Sonne und die durch sie ermöglichten stabilen Umweltbedingungen auf der Erde ab. Diese dürften sich nicht ändern, wenn die Sonne mit ihren Planeten die Milchstraße verlässt. Anders würde es aussehen, wenn das Sonnensystem zu nahe an gefährliche Strahlungsquellen gerät, etwa in die Nähe von aktiven Schwarzen Löchern.