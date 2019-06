Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was bedeutet in Opposition stehen? Wie lange dauert das? In Opposition zur Sonne steht ein Objekt genau dann, wenn Sonne, Erde und das Objekt auf einer Linie liegen oder - anders ausgedrückt - wenn sich das Objekt und die Sonne von der Erde aus betrachtet im Winkelabstand von 180 Grad zueinander befinden. Dies führt dazu, dass das Objekt aufgeht, wenn die Sonne untergeht und untergeht, wenn die Sonne aufgeht. Es ist also die gesamte Nacht über am Himmel zu sehen. Die Oppositionsstellung ist ein Zeitpunkt. So war die Jupiter-Opposition am Montag beispielsweise um 17.28 Uhr MESZ. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.