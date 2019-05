Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Auf der Mondoberfläche können am Tag Temperaturen von 100 Grad Celsius herrschen. Wie konnten die Apollo-Astronauten das aushalten? Wegen der fehlenden Mondatmosphäre können die Temperaturen auf der Mondoberfläche extrem schwanken: In der Nacht fallen sie auf bis zu minus 160 Grad Celsius, am Tage können sie bei über 100 Grad liegen. Die Apollo-Missionen fanden daher in den Morgenstunden statt, als sich die Mondoberfläche noch nicht so aufgeheizt hatte. Das war leicht möglich, da ein Tag auf dem Mond ja rund einen Monat dauert. Wichtig ist auch, sich zu überlegen, wie sich ein Gegenstand oder ein Astronaut überhaupt aufheizen kann: Da kommt nämlich nur die direkte Einstrahlung infrage, weshalb die Raumanzüge der Astronauten auch weiß waren, so dass sie einen Großteil der Strahlung reflektierten. Außerdem kann Wärme durch den Boden übertragen werden. Deswegen waren die Stiefel der Astronauten entsprechend isoliert. Hinzu kommt, dass das Regolith der Mondoberfläche ein schlechter Wärmeleiter ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.