Wie kann das Hubble-Weltraumteleskop stabil auf einen Bereich fokussiert werden? Das ist in der Tat gar nicht so einfach, weil das Weltraumteleskop Hubble ja ständig um die Erde kreist. Um dies zu bewerkstelligen, verfügt Hubble über drei sogenannten Fine Guidance Sensoren, mit deren Hilfe Referenzsterne angepeilt werden. Diese Sterne, deren relative Entfernung am Himmel zum eigentlichen Beobachtungsobjekt bekannt sind, behalten die Sensoren immer im Blick und können so das Teleskop nachführen, sobald das nötig ist. Dies geschieht nicht mit Raketen (die durch ihre Abgase die Beobachtungen behindern würden), sondern mit Schwungrädern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.