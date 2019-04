Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Fliegt die Erde jedes Jahr auf der exakt gleichen Bahn um die Sonne? Grundsätzlich ja, dann aber auch wieder nicht: Wenn man einmal davon absieht, dass sich die Bahnen aller Planeten über Millionen und Milliarden Jahre ganz allmählich vergrößern, da die Sonne durch ihre Energieerzeugung an Masse verliert, gibt es durch die anderen Planeten gewisse Bahnstörungen, die beispielsweise dafür sorgen, dass sich zwar nicht die Form der Bahn verändert, sie sich aber in der Bahnebene dreht. Diesen Effekt nennt man Periheldrehung. Der Effekt liegt in der Größenordnung von etwa einem Grad pro Jahrhundert. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.