Vergeht die Zeit auf der Oberfläche des Mars schneller als auf der Erde? Würde man auf dem Mars schneller altern? Nein, da gibt es keinen praktischen Unterschied - das gilt natürlich nur, wenn man weiterhin in Erdjahren bzw. in Erdzeit rechnet. In Marsjahren altert man langsamer, wird aber - wieder in Marsjahren - auch nicht so alt wie in Erdjahren. Ein Marsjahr dauert dauert 687 Erdtage. Auch ein Marstag entspricht etwas mehr als einem Erdtag: Er ist 24 Stunden und 39,5 Minuten lang.