Ist ein Schwarzes Loch wirklich ein Loch im Universum? Nein, der Begriff wird seit Ende der 1960er Jahre als einprägsame Bezeichnung für ein Objekt verwendet, dessen Masse auf einen extrem kleinen Raum konzentriert ist, so dass in ihrer unmittelbaren Umgebung eine so starke Gravitationswirkung entsteht, dass noch nicht einmal Licht diesem Objekt entkommen kann. Ein wirkliches Loch ist ein Schwarzes Loch also nicht, sondern nur ein äußerst kompaktes Objekt.