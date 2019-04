Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es zwischen den Galaxien nichts oder sind da einzelne Sterne, Planeten oder Systeme zu finden? Zwischen den großen Galaxien - wie Milchstraße oder Andromedagalaxie - gibt es natürlich noch zahlreiche kleinere Systeme, die beispielsweise als Satellitengalaxien an die größeren Galaxien gebunden sind. Zwischen den Galaxien kann es zudem auch Staub, Gas und Sterne und um diese auch Planeten geben. Sterne können beispielsweise bei nahen Begegnungen zwischen zwei Galaxien durch gravitative Wechselwirkungen aus diesen herausgerissen werden. Gas kann auf ganz verschiedene Weise, etwa durch Supernova-Explosionen, in den intergalaktischen Raum gelangen. Außerdem hat man auch schon Gaswolken gefunden, die offenbar nie zu einer Galaxie gehörten. In Galaxienhaufen befindet sich zwischen den Galaxien ein heißes, dünnes Gas, das man als Intracluster-Medium bezeichnet und das einen beträchtlichen Teil der Masse des Galaxienhaufens ausmacht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.