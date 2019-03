Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte eine Sonde das Objekt ʻOumuamua noch einholen, damit man feststellen kann, um was es sich tatsächlich handelt? Der interstellare Asteroid ʻOumuamua hatte Ende 2017 eine Stippvisite im inneren Sonnensystem gemacht und ist jetzt wieder auf dem Weg in den interstellaren Raum. Das Objekt hat eine recht hohe Geschwindigkeit, die sogar noch über der der Sonde Voyager 1 liegt. Von daher ist ein Einholen von ʻOumuamua nicht leicht. Es gibt aber Überlegungen, wie dies gelingen könnte: Dazu wären ein Reihe von Vorbeiflügen an Planeten und der Sonne nötig, um eine entsprechende Geschwindigkeit zu erreichen. Nach einer Studie könnte man beispielsweise mit einer Sonde, die 2033 startet, den Asteroiden 2049 erreichen. Auch frühere Starttermine wären denkbar, doch benötigt man ja eine gewisse Zeit, um eine Sonde zu entwickeln, die eine ausreichend hohe Geschwindigkeit aufnehmen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.