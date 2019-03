Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso hat die Erde als einziger Gesteinsplanet einen Mond? Das ist in der Tat überraschend: Venus und Merkur haben keine Monde, der Mars verfügt lediglich über zwei eingefangene Asteroiden, die ihn als Trabanten begleiten. Nur die Erde hat einen vergleichsweise großen Mond, der sich auch nicht hinter den Monden der Gasriesen im äußeren Sonnensystem verstecken muss. Der Erdmond dürfte allerdings anders entstanden sein, als die Monde von Saturn und Jupiter, nämlich durch ein einmaliges und eher zufälliges Ereignis: Unser Mond, so die aktuelle Theorie, entstand aus dem Trümmern einer gewaltigen Kollision zwischen der Urerde und einem etwas marsgroßen Objekt in der Frühphase des Sonnensystems. Hätte es diesen Treffer nicht gegeben, hätte wohl auch die Erde keinen Mond. Dass es ihn gibt, verdanken wir also einem kosmischen Zufall. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.