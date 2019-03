Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie teuer ist es 1 kg Nutzlast in den Weltraum zu befördern? Das hängt sehr davon ab, mit welcher Trägerrakete man dies bewerkstelligt und in welche Orbithöhe die Nutzlast gebracht werden soll. Mit einer Falcon 9 von SpaceX kostete es in der Größenordnung ab 2500 US-Dollar, ein Kilo in den niedrigen Erdorbit zu bringen, es können - mit anderen Trägerraketen und in andere Höhen - aber auch 20.000 US-Dollar oder sogar 50.000 US-Dollar und mehr sein. Und es kommt natürlich auch darauf an, ob man einen ganzen Satelliten ins All bringt, oder einen Raumfrachter benötigt, um Material zu transportieren: Ein Kilogramm zur ISS zu bringen kostet mit einem Dragon-Raumfrachter von SpaceX umgerechnet etwa 25.000 US-Dollar, mit dem Space Shuttle waren es etwa das Vierfache. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.