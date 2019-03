Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist die Rotationsrichtung der Planeten im Sonnensystem und der Sterne um das Zentrum der Milchstraße Zufall? Ja, im Falle des Sonnensystems hängt dies von der Rotation der Scheibe aus Gas und Staub ab, aus der sich die Planeten einst gebildet haben und ist zudem Definitionssache - je nachdem, was man als "oben" und "unten" definiert, drehen sie sich natürlich andersherum. Dies gilt auch für die Sterne in einer Spiralgalaxie. In einer großangelegten Untersuchung haben Wissenschaftler die Rotationsrichtung von Sternen in Spiralgalaxien vermessen. Sie fanden in etwa genauso viele Spiralgalaxien, die sich im Uhrzeigersinn drehen, wie Galaxien, die sich im Gegenuhrzeigersinn drehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.