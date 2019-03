Wo ist ein 100 Lichtjahre entfernter Stern, dessen Lichtwellen wir jetzt empfangen, heute?

Die Expansion des Kosmos muss man bei einer Entfernung von nur 100 Lichtjahren nicht berücksichtigen, da der Stern ein Teil der Milchstraße ist. Entscheidend ist also seine Bewegung in der Milchstraße - und die kann sehr verschieden sein. Was wir davon am Himmel sehen, durch eine Positionsänderung des Sterns am Himmel, hängt davon ab, in welche Richtung sich der Stern im Verhältnis zur Sonne bewegt.

Der Stern mit der größten bekannten sogenannten Eigenbewegung ist Barnards Pfeilstern. Die Position dieses rund sechs Lichtjahre entfernten Roten Zwergs am Himmel verändert sich während eines Menschenlebens um ungefähr einen Vollmondurchmesser.

Je weiter ein Stern entfernt ist, desto geringer ist - bei gleichbleibender Geschwindigkeit - natürlich der Effekt. Ein 100 Lichtjahre entfernter Stern dürfte sich also auch in 100 Jahren noch sehr nahe bei der Position befinden, die er heute am Himmel hat. 100 Lichtjahre sind in der Astronomie nämlich sehr wenig.

