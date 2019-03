Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es Zufall, dass uns Sonne und Mond gleich groß erscheinen? Ja, das ist ein Zufall und war nicht immer so und wird auch nicht immer so bleiben. Die Größe von Sonne und Mond am Himmel hängt von der Größe beider Objekte und von ihrer Entfernung zu uns ab - und diese sorgt aktuell dafür, dass Sonne und Mond in etwa gleich groß erscheinen und es beispielsweise ringförmige oder totale Sonnenfinsternisse geben kann. Da sich der Mond aber allmählich von der Erde entfernt, wird er am Himmel auch immer kleiner. Ausgehend von der aktuellen Rate, mit der dies geschieht, wird es beispielsweise in etwas mehr als einer halbe Milliarde Jahren zu keinen totalen Sonnenfinsternissen mehr kommen können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.