Ist Arktur oder Sirius der hellste Stern am Nachthimmel? Sirius, der Hauptstern des Sternbilds Großer Hund, gilt als hellster Stern am nächtlichen Himmel. Das Sternbild Großer Hund zählt allerdings zum Südhimmel und ist bei uns nur im Winter tief über dem Südhorizont zu sehen. Der hellste Stern an "unserem" Himmel, also dem Sternhimmel der Nordhalbkugel, ist der Hauptstern des Sternbilds Bärenhüter: Arktur. Der Stern ist gleichzeitig der dritthellste am Himmel - nach Sirius und Canopus. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.